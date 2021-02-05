У Чорногорії скасували вироки за спробу держперевороту 2016 року

Апеляційний суд Чорногорії скасував вироки Вищого суду в столиці Подгориці, який був судом першої інстанції в справі про спробу державного перевороту 2016 року, і відправив справу на повторний розгляд.

Як вирішив Апеляційний суд, первісні вироки були винесені в травні 2019 року зі «значними порушеннями кримінальної процедури». Повторний розгляд у Вищому суді Подгориці має відбутися з цілком іншим складом суду.

Єдиний із засуджених тоді, який нині перебував за ґратами, має бути негайно звільнений, вирішив суд. Усі інші або вже вийшли на волю, відбувши менші терміни, або на волі чекали на рішення щодо апеляції, або були засуджені заочно і за ґрати й не потрапили.

Загалом у справі, очно чи заочно, були засуджені 13 осіб із 14 первісно обвинувачених – громадяни Росії, Сербії і самої Чорногорії. Зокрема, росіяни Едуард Шишмаков і Володимир Попов, звинувачені також у спробі терористичного акту, отримали тоді заочно 15 і 12 років позбавлення волі. Їх у справі названо працівниками російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

Також серед засуджених – восьмеро громадян Сербії і троє чорногорців. Із останніх двоє, Андрія Мандич і Милан Кнежевич, є лідерами проросійської і просербської партії «Демократичний фронт» – на час подій опозиційної, а нині члена владної коаліції. Вони отримали було по п’ять років позбавлення волі за обвинуваченням у створенні кримінальної організації.

Як встановив суд, який виніс вироки, змовники планували в день парламентських виборів 2016 року захопити будівлю парламенту, вбити тодішнього прозахідного прем’єр-міністра Мила Джукановича (інше написання: Дюкановича) і встановити проросійську владу, яка мала б не допустити, зокрема, вступу Чорногорії до НАТО.

Росія заперечує свою причетність до спроби перевороту.

Улітку 2017 року Чорногорія вступила до НАТО. Джуканович тим часом із 2018 року є президентом Чорногорії.

Демократична партія соціалістів під його проводом була владною в Чорногорії з початку 1990-х років. Але на парламентських виборах у серпні 2020 року вона зазнала поразки, а до влади в країні прийшла коаліція просербських і проросійських сил.

Нинішня влада продовжує підтримувати незалежність Чорногорії, яка остаточно відокремилася від союзу з Сербією 2006 року, і її загалом прозахідний курс. Але ця влада вже почала згортати деякі з кроків попередньої.

Зокрема, вона домоглася скасування закону, який фактично мав на меті позбавити домінантну в країні Сербську православну церкву значної частини історичного майна з тим, щоб його можна було передати незалежній від неї автокефальній, але наразі не визнаній у православному світі Чорногорській православній церкві. Той закон викликав значну критику і в Сербії, і в Росії.