У порту Чорноморська на Одещині спалахнула масштабна пожежа – мер

У порту Чорноморська на Одещині в суботу ввечері, 6 вересня, спалахнула масштабна пожежа, повідомив у телеграмі мер міста Василь Гуляєв.

«Наразі за межами громади сталася пожежа. Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано», – писав Гуляєв.

Також він закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Водночас, за даними місцевого видання «Думська», у пресслужбі ДСНС повідомили, що за попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки.

На момент, коли трапилась пожежа, на Одещині не лунав сигнал повітряної тривоги.