ЦНАПи в Києві не працюватимуть 24 і 25 серпня – КМДА

Центри надання адміністративних послуг у Києві не працюватимуть у День незалежності та наступного дня, повідомляє Київська міська державна адміністрація 23 серпня.

«ЦНАПи міста Києва 24 – 25 серпня не працюватимуть через обмеження роботи інформаційно-комунікаційних систем Державної міграційної служби», – йдеться в повідомленні.

Водночас call-центр, за повідомленням, працюватиме у посиленому режимі.

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Раніше КМДА повідомляла, що ЦНАПи в столиці 23-25 серпня працюватимуть тільки на видачу готових паспортів.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні попередив громадян про можливість здійснення Росією у День Незалежності України 24 серпня «огидних провокацій» та «жорстоких ударів» по території країни.