Посольство Ірландії відновлює роботу в Києві

Посольство Ірландії в Україні відновлює роботу в Києві – про це пресслужба відомства повідомила 22 серпня.

Досі дипломатичне представництво працювало віддалено.

Коментуючи відновлення роботи посольства, міністр закордонних справ країни Саймон Ковені назвав його пріоритетом «відновлення та розбудову мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України».

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МЗС Ірландії наразі не радить своїм громадянам відвідувати Україну.

«Посольство працюватиме з дуже обмеженими можливостями для надання будь-якої персональної консульської допомоги», – попереджають у відомстві.

Пів сотні посольств поновили роботу в Києві станом на 2 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого. У червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що роботу поновили пів сотні посольств.