Захворюваність на COVID-19 у США знижується, в Ізраїлі ситуація не полегшується попри вакцинацію

Кількість нововиявлених випадків у Сполучених Штатах продовжує знижуватися. Середня щоденна кількість нових хворих в США за останні два тижні зменшилася приблизно на третину – до 145 тисяч. 95 013 людей перебувають на лікуванні в шпиталях, порівняно з піком у 130 тисяч на початку січня.

Згідно з даними Проєкту відстеження COVID у США, січень був найсмертоноснішим місяцем пандемії в країні – від хвороби померло понад 95 тисяч людей.

Протягом минулого тижня в США понад 1 мільйона людей на день отримували вакцину. Загалом понад 25 мільйонів людей отримали одну або обидві дози вакцини.

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Тим часом в Ізраїлі уряд продовжив карантин ще щонайменше на п’ять днів у спробі взяти під контроль дедалі вищу захворюваність

Неосновні підприємства та більшість шкіл були закриті протягом останнього місяця в результаті третього блокування в країні.

Ізраїль провів одну з найуспішніших і найшвидших у світі кампаній із вакцинації, прищепивши більше однієї третини громадян лише за один місяць. Країна сподівається вакцинувати більшу частину свого 9,3-мільйонного населення до середини березня.

Однак, попри поширення вакцини, щодня серед тих, хто не щеплений, спостерігається приблизно 6000 нових випадків коронавірусу, що є одним із найвищих показників зараження у розвинених країнах світу. Представники органів охорони здоров’я в країні пов’язують високу захворюваність із новим штамом COVID-19, вперше виявленим у Великобританії, який вважається більш заразним.

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Також серед причин високого рівня зараження називають порушення карантинних обмежень ультраортодоксальними іудеями. 31 січня понад 10 000 вірян влаштували похорон видатного рабина в Єрусалимі.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, за весь час пандемії на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли майже 103 мільйона людей, більше ніж 2,22 мільйона померли.