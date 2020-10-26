Голова Одеської ОДА заявив, що запросив фахівців, які облаштовували польові шпиталі в Ухані

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заявив, що запросив китайських фахівців, які облаштовували польові шпиталі в Ухані.

«Наразі ми вже домовилися про онлайн-заходи з китайськими фахівцями. Також я запросив їх безпосередньо до нас, на Одещину. Практичний досвід та очне навчання були б для нас безцінними, тож ми дуже сподіваємося на такий візит», – сказав Куций під час онлайн-зустрічі з генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі Сун Ліцюнь.

Перший спалах COVID-19 був зафіксований у китайському місті Ухань. 11-мільйонне місто закрили на жорсткий карантин на кілька місяців.

11 жовтня депутат із фракції «Слуга народу» та голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що в Києві, Одесі й Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.