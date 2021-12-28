З 30 грудня у Волинській і Запорізькій областях скасовують «червоний» рівень епіднебезпеки – уряд

З півночі 30 грудня на території Волинської і Запорізької областей скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 28 грудня, повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, у цих регіонах спостерігається стабілізація епідситуації і досягнуто показників, характерних для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

Зокрема, в двох областях покращені такі основні показники, як завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусною інфекцією та рівень зростання госпіталізації з підтвердженими і підозрілими випадками COVID-19.

«Жовтий» рівень передбачає заборони на:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів і викладачів

роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу

масові заходи

роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури

роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки

роботу спортзалів і басейнів

діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів

міжобласні та міжнародні перевезення.

При цьому обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники і відвідувачі мають «жовтий» чи «зелений» ковід-сертифікати, підтвердження одужання від COVID-19 або негативні тести на коронавірус.

З півночі 23 грудня «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки замість «червоного» почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

За інформацією МОЗ, з 30 грудня всі регіони України перебуватимуть на «жовтому» рівні епіднебезпеки.