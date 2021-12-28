«Задишка у стані спокою»: МОЗ уточнив, коли із COVID-19 треба викликати швидку

Міністерство охорони здоровʼя України 28 грудня назвало перелік симптомів, які сигналізують, що «вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація» при COVID-19, і необхідно викликати швидку допомогу.

Серед таких симптомів фахівці вказують:

- біль у грудній клітці;

- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

- сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92%;

- порушення свідомості;

- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

У МОЗ наголошують, що лише лікар ухвалить рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження.

Медичні фахівці закликають «не відкладати турботу про здоров’я на «після свят».

В Україні далі фіксують скорочення числа нових випадків коронавірусної інфекції нового типу.

Найближчим часом урядова комісія розгляне питання про можливе скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території Волинської і Запорізької областей – про це йшлося під час селекторної наради в Офісі президента щодо протидії поширенню коронавірусу.

З півночі 23 грудня «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки замість «червоного» почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

На даний час «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.