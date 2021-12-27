6,5 млн українців скористалися програмою «єПідтримка» – Кабмін

6,5 мільйонів українців скористалися програмою «єПідтримка», на її реалізацію вже направили три мільярди гривень, повідомила перша віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в 2022 році програма буде модифікована відповідно до потреб захисту економіки, зокрема, з’явиться можливість для людей віком від 60 років купувати ліки за отримані кошти.

«6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки і вже близько 3 млрд грн спрямовано на реалізацію програми. З січня 2022 року програма єПідтримка буде модифікована. Дамо можливість людям віком більше ніж 60 років спрямувати кошти на придбання ліків. Подальше її вдосконалення залежатиме від попиту, а також від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги», – цитує слова Свириденко преслужба Кабміну.

19 грудня офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.



Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.

В Офісі президента заявили, що люди віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень на ліки – з січня 2022 року.