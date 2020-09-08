COVID-19: в Іспанії зареєстрували майже 9 тисяч нових випадків, у Франції – понад 6,5 тисячі

Міністерство охорони здоров’я Іспанії 8 вересня повідомило про 8,9 тисячі нових випадків зараження коронавірусною інфекцією в країні за кілька останніх днів, повідомляє агенція ЕFЕ. Згідно з оприлюдненими сьогодні даними, близько третини випадків припадає на Мадрид, за ним слідом – Країна басків і Андалусія.

За час пандемії в Іспанії зафіксовано понад 530 тисяч випадків COVID-19, близько 30 тисяч людей померли.

У Франції за минулу добу зареєстровано 6,5 тисячі випадків захворювання на COVID-19, повідомили 8 вересня в Міністерстві охорони здоров’я країни.

Цей показник зріс більш ніж на 2 тисячі, днем раніше у Франції виявили 4,2 тисячі хворих. З початку пандемії у Франції зафіксовано 335 тисяч випадків COVID-19, 30 тисяч із них мали летальні наслідки.

Раніше у вересні міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілія заявив, що нинішню ситуацію не слід порівнювати з піком пандемії в березні, і повертати загальнонаціональний режим ізоляції недоцільно.

В Україні кількість виявлених випадків COVID-19 сягнула 140 479, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони. При цьому за минулу добу, 7 вересня, в Україні зареєстрували 2 411 нових хворих. За весь час пандемії від викликаних хворобою ускладнень померли 2 934 людини. Одужали – 63 546.