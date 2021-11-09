На Львівщині повністю вакциновані близько чверті жителів

Станом на 9 листопада у Львівській області майже 25% населення отримали дві дози вакцини, менш як 38% ‒ вакциновані першою дозою, повідомив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олег Когут.

«Запроваджені обмеження спонукали людей отримати першу дозу вакцини і, відповідно, медичну форму 063, згідно з якою вони можуть відвідувати різні об’єкти. Але є чутки, що люди вакцинуються першою дозою, щоб отримати таку довідку. Люди мають розуміти, що навіть при захворюванні перебіг не буде важким. Вакцина є, і просимо звертатись», ‒ каже Когут.

Щоденно медики на Львівщині проводять від 16 до 20 тисяч вакцинацій. Прогнозують, що в області спад захворюваності на COVID-19 можливий через тиждень або два.

«У відділенні реанімації госпіталю ветеранів війни та репресованих ‒ 27 пацієнтів. Жоден із них не вакцинований. У госпіталь щодня поступає близько 30 пацієнтів. Велика кількість кисневозалежних пацієнтів шпиталізуємо у дуже важкому стані», ‒ говорить Максим Прикупенко, директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих.

З 1 листопада львівські школярі навчаються дистанційно. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 листопада розгляне питання про можливе відновлення очного навчання для учнів початкових класів.

З 15 листопада в адміністративні будівлі міста пропускатимуть людей лише за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного тесту на COVID-19, або довідки про те, що людина хворіла на коронавірусну інфекцію нового типу.

На сьогодні у Львівській області підтверджено COVID-19 у 1352 людей , з них 600 ‒ у львів’ян. 35 людей упродовж доби померли від цього вірусу.