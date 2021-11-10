Учні початкової школи в Києві продовжать навчання в дистанційній формі – Кличко

У Києві учні шкіл, у тому числі і початкових класів, продовжать навчання у дистанційному режимі через погіршення ситуації із поширенням коронавірусної інфекції, заявив 10 листопада міський голова столиці Віталій Кличко.

«Кількість хворих дітей збільшується. Тому наступного тижня учні, зокрема молодшої школи (1 – 4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі», – сказав Кличко на онлайн-брифінгу.

Він вказав, що станом на 10 листопада до київських лікарень з COVID-19 або підозрою на нього госпіталізовано 85 дітей, четверо з них перебувають у реанімації.

«Такої кількості дітей у лікарнях не було у всі попередні хвилі вірусу», – наголосив міський голова.

Упродовж останніх двох днів Україна демонструє рекордну смертність за весь час пандемії, 9 листопада померли від COVID-19 816 людей, 8 листопада – 833.