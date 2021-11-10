Головне на ранок: близька до рекорду смертність від COVID-19, поліція встановила катів «Ізоляції», Росія уникає «нормандської» зустрічі

В Україні другий день поспіль фіксують понад 800 померлих від коронавірусної інфекції нового типу, поліцейські встановили 45 учасників організованої злочинної групи, яка катувала українських полонених у незаконній в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку, Міністерство закордонних справ Франції заявило про відмову Росії провести зустріч із Францією, Україною і Німеччиною для обговорення конфлікту на сході України. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Понад 800 людей померли в Україні за добу від COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні від COVID-19 померли 816 людей. Показники смертності є близькими до рекордних – за добу 8 листопада померли 833 людини, і це був найвищий результат за весь час пандемії.

Згідно з офіційною статистикою, виявлено 23 283 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу госпіталізовано – 5 696 людей, одужало – 16 277, вказали у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад три мільйони людей, більш ніж 74 тисячі – померли.

Поліцейські встановили 45 учасників злочинної групи, які катували полонених в «Ізоляції» – МВС

Поліцейські провели впізнання і встановили 45 учасників організованої злочинної групи, яка катувала українських полонених у незаконній в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«У вересні цього року щодо восьми воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження. Крім того, поліцейські отримали оперативну інформацію, що керівник в’язниці, головний кат українців в «Ізоляції» – так званий «Палич» – прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ», – написав Монастирський у фейсбуці.

9 листопада Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Це була спільна операція Головного слідчого управління Національної поліції та СБУ, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі СБУ.

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Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.

МЗС Франції заявило про відмову Росії від «нормандської зустрічі» міністрів

Міністерство закордонних справ Франції 9 листопада заявило про відмову Росії провести зустріч із Францією, Україною і Німеччиною для обговорення конфлікту на сході України. МЗС Франції також заперечило твердження російського дипломатичного відомства про те, що Париж не відповів на пропозиції Москви.

«Це неправда», – заявила речниця МЗС Франції Анн-Клер Лежандр у відповідь на заяви Росії, що ні Париж, ні Берлін не відповіли на пропозиції Москви щодо проєкту підготовчої заяви про таку зустріч.

За словами Лежандр, «Франція і Німеччина відповіли на пропозиції Росії: вони запропонували провести міністерську зустріч у «нормандському форматі», від чого міністр закордонних справ Росії відмовився».

Напередодні голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан пропонував провести міністерську зустріч у «нормандському форматі» 11 листопада, але для Москви, за його словами, пріоритет «має саме змістовний бік справи», а не «позування перед телекамерами».

У середині жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Німеччиною та Францією готова якнайшвидше провести зустріч голів держав у «нормандському форматі».

Переговорами в «нормандському форматі» називають чотиристоронню зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо припинення збройного протистояння на Донбасі. Уперше переговори такого формату відбулися в червні 2014 року на відзначенні ювілею висадки військ союзників у Нормандії. Першими учасниками такого обговорення були тодішні президенти України та Франції Петро Порошенко та Франсуа Олланд, тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель та російський лідер Володимир Путін.

Прем’єр Польщі: нападом на кордон керує Путін

Польща звинуватила Білорусь в організації «нападу» на польський східний кордон, а на адресу президента Росії Володимира Путіна прозвучала критика за «керівництво зростаючим потоком мігрантів». Цей потік має, як вважають у Варшаві, за задумом Путіна, дестабілізувати Європейський союз.

«Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін», – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту 9 листопада.

Сотні мігрантів залишаються у безпосередній близькості до польського кордону, за умов низьких температур.

ЄС звинувачує режим Олександра Лукашенка в тому, що він перекидає мігрантів із Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх до ЄС пішки – у відповідь на санкції, запроваджені Брюсселем у зв’язку із придушенням опозиції його режимом. Лукашенко відкидає звинувачення. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави-члени запровадити нові санкції проти Білорусі через потоки мігрантів.