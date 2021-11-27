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Новини | Коронавірус

У десятків пасажирів рейсів із ПАР у Нідерландах виявили COVID-19

Туристи в черзі на ПЛР-тест в аеропорту Йоганнесбурга, Південна Африка, листопад 2021 року

У Нідерландах медики 27 листопада повідомили, що 61 пасажир із тих, що прибули до Амстердаму двома рейсами KLM із Південної Африки, мають позитивний результат на COVID-19.

Зразки вивчають, щоб з’ясувати, чи пов’язані якісь із цих випадків з новим штамом коронавірусу Omicron, виявленим на початку цього тижня у ПАР і названим ВООЗ «таким, що викликає тривогу».

Рейси прибули напередодні, до того, як Нідерланди припинили авіасполучення з Південною Африкою.

Ще 531 пасажир двох рейсів KLM мав негативний результат на COVID-19.

Також 27 листопада міністр німецької землі Гессен написав у твітері, що «у мандрівника, який повернувся [до Німеччини] з Південної Африки, виявили кілька типових для Omicron мутацій».

А в Чехії також повідомили про випадок COVID-19, можливо, пов’язаний зі штамом Omicron. Його виявили в людини, яка нещодавно була в Намібії. Підтвердження чи спростування цього наразі очікують.

Органи охорони здоров’я Європейського союзу заявили, що новий варіант коронавірусу становить «високий або дуже високий ризик» для континенту.

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