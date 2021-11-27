В Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

За добу 26 листопада в Україні виявили 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 296 дітей і 212 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 3 305 людей, 22 946 – одужали, 568 – померли. Протягом доби провели понад 95,5 тисячі тестувань.

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Києві (1630) і Донецькій області (1044).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,4 мільйона людей, 84 717 – померли.