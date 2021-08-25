Збірна Швеції не приїде на чемпіонат світу з хокею з м’ячем до Росії. Раніше від участі відмовилися ще дві країни

Збірна Швеції з хокею з м’ячем відмовилася від участі в чемпіонаті світу, який запланований в російському місті Іркутськ. Федерація пояснила це «повагою до здоров’я своїх гравців» під час пандемії.

Турнір запланований з 11 до 17 жовтня. Шведська збірна є однією з найсильніших у цьому виді спорту, вона брала участь у всіх чемпіонатах світу з 1957 року і жодного разу не опускалася нижче третього місця. Раніше від участі в змаганні відмовилися збірні Норвегії та Фінляндії.

Як повідомляє сайт Шведської асоціації хокею з м’ячем, правління організації одноголосно вирішило скасувати поїздку. У повідомленні наголошується, що представники федерації «з величезною повагою» ставляться до роботи організаторів турніру.

Улітку 2021 року в розпал третьої хвилі пандемії в російському Санкт-Петербурзі відбувалися матчі чемпіонату Європи з футболу. Організатори перенесли до місто кілька ігор, які були заплановані в Дубліні. Ірландська влада вирішила не ризикувати здоров’ям уболівальників і гравців.

Відвідування ігор у Петербурзі спровокувало новий спалах COVID-19 у Фінляндії та Швеції. Через уболівальників, які повернулися до Фінляндії з російської частини Євро-2020, у країні відклали скасування маскового режиму. Від кінця червня до кінця липня майже 40 відсотків заражень у країні припадали на людей, які повернулися з Петербурга.

У Росії від початку липня щодня від COVID-19 понад 700 людей, а в серпні в окремі дні цей показник перевищує 800.