Перебування іноземців у Словаччині буде можливим тільки після проходження карантину

Від понеділка, 15 лютого, всі іноземці, незалежно від того, з якої країни вони прибувають, будуть зобов’язані при в’їзді до Словаччини пройти 14-денний карантин. Про нове правило перетину словацького кордону повідомило міністерство внутрішніх справ Словаччини.

Іноземцеві при цьому буде запропонована можливість пройти державний карантин. Найшвидше на восьмій день від дня перетину кордону іноземець на карантині дістане право пройти тест на COVID-19, і в разі негативного тесту така особа здобуває право перебування в Словаччині. У документі також зазначено, що при в’їзді іноземець заповнить відповідний реєстраційний формуляр.

Громадяни, які впродовж останніх 14 днів перебували в країнах ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейні й не матимуть при собі документу про негативний тест на COVID-19, зданий не більш як за 72 години, будуть направлені для проходження домашнього 14-денного карантину. Тільки на восьмий день такого карантину можна буде пройти тестування, в разі негативного тесту на COVID-19 іноземець матиме право вийти з карантину. Гості Словаччини без негативного тесту на COVID-19 з інших країн повинні одразу іти на домашню двотижневу ізоляцію.