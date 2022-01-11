На COVID-19 захворів спікер парламенту Болгарії

У спікера болгарського парламенту Ніколи Мінчева виявили COVID-19 після того, як він відвідав зустріч із провідними політиками та чиновниками країни. Одразу після засідання Консультативної ради національної безпеки 10 січня Мінчев відчув нездужання і отримав позитивний результат на COVID-19, повідомила речниця парламенту.

Мінчев брав участь у семигодинній зустрічі разом із президентом Руменом Радєвим, премʼєр-міністром Кирилом Петковим, міністрами оборони, внутрішніх справ і фінансів, начальником штабу болгарської армії, а також керівниками служб безпеки та розвідки. Також були присутні заступник міністра закордонних справ та чільні представники семи болгарських партій, які мають місця в парламенті.

Тепер Мінчев перейшов на ізоляцію та виконуватиме свої депутатські обовʼязки дистанційно. Неясно, чи будуть усі учасники зустрічі вважатися контактними особами та підлягати 10-денному карантину.