Число нових випадків COVID-19, виявлених в Україні, далі зростає – 1247 за добу

В Україні за добу 11 серпня зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це на 125 більше, ніж за добу 10 серпня, випливає з даних Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 77 дітей і 41 медпрацівник.

Минулої доби шпиталізували 588 людей, 1 039 – одужали, 24 людини померли.

За добу провели понад 48 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 262 601 людина, 53 173 – померли.