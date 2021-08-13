Число нових випадків COVID-19, виявлених в Україні, далі зростає – 1263 за добу

В Україні за добу 12 серпня зафіксували 1 263 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, це на 16 більше, ніж за добу 11 серпня, випливає з даних Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 73 дитини і 52 медпрацівники.

Минулої доби шпиталізували 613 людей, 1 007 – одужали, 44 людини померли.

За добу провели понад 47 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 263 864 людини, 53 217 – померли.