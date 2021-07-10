МОЗ: в Україні виявили 507 нових випадків COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 507 нових випадків COVID-19, зокрема захворіла 41 дитина та 33 медпрацівники. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували 364 людини, одужали – 809, померли – 20.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 520 осіб, методом ІФА – 8 452 особи, експрес-тестами – 13 225 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (150), Київській (47) та Харківській (40) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 240 753 випадки COVID-19, померли 52 592 людини.