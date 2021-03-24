Влада Узбекистану з 1 квітня посилює карантин

Влада Узбекистану оголосила про запровадження з 1 квітня додаткових обмежувальних заходів для запобігання спалаху коронавірусної інфекції. Таке рішення ухвалене на тлі зростання випадків зараження COVID-19, пише узбецька служба Радіо Свобода.

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних правил посилять при проведенні весіль, похоронів та інших сімейних заходів, де число учасників не має перевищувати 100 осіб.

Громадяни мають носити маски в театрах, кінотеатрах і на концертах. При цьому кількість глядачів не має перевищувати 50% від загальної кількості місць в залах. Керівництво таких установ і організатори заходів повинні забезпечити дотримання дистанції і вимірювання температури, а також написати на квитках: «Відвідуйте тільки в тому разі, якщо ви здорові».

На них буде покладена вся відповідальність за дотримання карантину.

За офіційними даними на 23 березня, в Узбекистані, населення якого становить 34 мільйони людей, виявлено 81,6 тисячі випадків коронавірусної інфекції, померли 623 людини. Добова кількість нових випадків зростає з початку березня.

17 березня до країни привезли 660 тисяч доз індійського аналога вакцини AstraZeneca (CoviShield), вакцинацію влада обіцяла розпочати 21 березня. Очікується, що щеплення отримають понад 4 мільйони людей, до країни для цього завезуть ще китайську і російську вакцини.