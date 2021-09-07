Коронавірус: в Україні вакцинували ще майже 134 тисячі людей

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували 133 922 людини. Першу дозу з двох необхідних отримали 37 380 людей, були повністю імунізовані обома дозами 96 542 особи, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинувальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні прищеплено 5 618 798 людей, із них отримали принаймні одну дозу 5 618 796 людей(дві людини отримали одну дозу за кордоном), повністю імунізовані (отримали обидві дози при щепленні більшістю вакцин чи одну в разі однодозової вакцини) – 4 304 627 осіб.

Щеплення в Україні здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають застосування двох доз препарату. Крім того, понад 19 тисяч людей були раніше прищеплені однодозовою вакциною Janssen від Johnson & Johnsson.