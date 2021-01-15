Комітет захисту журналістів закликав Москву скасувати закон про ЗМІ-«іноземних агентів»

Міжнародна неурядова організація «Комітет захисту журналістів» закликала Росію скасувати розширення законодавства про так званих «іноземних агентів», за яким російська влада може визнавати такими агентами ЗМІ і приватних осіб та зобов’язувати їх маркувати свої повідомлення. Позиція комітету викладена на сайті організації.

Приводом для заяви правозахисників став початок оформлення Роскомнаглядом десятків протоколів про накладення штрафів щодо проєктів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода.

До початку лютого відомство планує скласти 130 штрафних протоколів; загальна сума санкцій, ймовірно, складе десятки мільйонів рублів.

Комітет захисту журналістів також звертає увагу на ту обставину, що нове російське законодавство передбачає кримінальні покарання для фізичних осіб за порушення правил роботи, встановлених законом про «іноземних агентів».

«Нові інструменти російської влади щодо обмеження роботи журналістів йдуть на шкоду інтересам громадськості», – наводить комітет слова координаторки програм організації в Європі та Центральній Азії Гульнози Саїд. Саїд закликала скасувати закон, щоб «регулювальний орган не використовувався для цензури, переслідування і погрози на адресу ЗМІ».

Керівництво медіакорпорації РВЄ / РС розцінило дії російської влади у зв’язку із законодавством про «ЗМІ – іноземних агентів» як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів і кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію».

Президент Радіо Свобода Тед Ліпієн у зв’язку з останніми рішеннями Роскомнагляду заявив: «Ці дії знаменують собою різку ескалацію зусиль російської влади щодо обмеження доступу громадян до непідцензурних новин, відповідальних дискусій і відкритих дебатів – того, що пропонує Радіо Свобода та інші наші проєкти, орієнтовані на російську аудиторію».

Закони США гарантують журналістську незалежність РВЄ / РС і не допускають політичного і цензурного втручання в редакційну політику. «Будь-які припущення про те, що РВЄ / РС є агентом будь-якого уряду, є помилковими. Такі припущення вже позначилися на наших можливостях працювати в Росії, вони є загрозою для наших співробітників в Росії», – сказано в іншій заяві корпорації.

Росія перебуває на 149-му зі 180 місць у всесвітньому індексі свободи преси, який щорічно складає організація «Репортери без кордонів».