CPJ: кількість вбивств журналістів зросла на 50% у 2022 році

У 2022 році кількість вбивств журналістів у всьому світі зросла на 50% порівняно з попереднім роком, головним чином через випадки загибель працівників ЗМІ в Україні, Мексиці та Гаїті, повідомив 24 січня базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (CPJ).

Згідно зі звітом організації, в 2022 році у світі було вбито щонайменше 67 працівників ЗМІ, що є найбільшою кількістю з 2018 року.

«Ці цифри вказують на стрімке зниження свободи преси», – сказала президентка CPJ Джоді Ґінзберг.

CPJ зазначив, що більше від половини – 35 із 67 вбивств – сталися лише в трьох країнах: Україні, Мексиці й Гаїті.

За даними організації, минулого року в охопленій війною Україні було вбито 15 працівників ЗМІ, у Мексиці – 13, на Гаїті – 7, що є найвищим щорічним числом, яке CPJ коли-небудь фіксував для цих країн.