Прокуратура порушила провадження за фактами незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальні провадження за фактом незаконних археологічних розкопок, а також пошкоджень цінних культурних пам’яток у Криму. Про це 2 червня повідомляє пресслужба відомства.

У прокуратурі уточнили, що провадження порушили після відповідних звернень від громадських організацій – «Євромайдан-Крим», «Регіональний центр прав людини» та «Українська Гельсінська спілка з прав людини».

Йдеться про такі пам’ятки матеріальної культурної спадщини України, як Церква Іоанна Предтечі, Докова Вежа, Вежа Костянтина, стародавнє поселення навколо Феодосії, античне городище «Китей» (Південно-східне узбережжя півострова), древнє місто Акра, античний некрополь і поселення «Киз-аул», фортеця «Керч», старовинне поселення Боспорського Царства.

Під час розслідування перевірятимуть причетність до скоєння злочинів низки російських чиновників, а також таких організацій, як «Російська Академія наук», «Російське географічне товариство» і «Московський державний педагогічний університет».

Раніше у прокуратурі АРК і Севастополя повідомили, що розслідують понад 70 фактів злочинів щодо культурних цінностей у Криму.

Також, прокуратура АРК і Севастополя порушила провадження за фактом «руйнування Фороського ландшафтного парку» в анексованому Криму.

Після анексії Криму Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення на території Криму. Київ наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння посадовими особами уряду Росії об’єктами культурної спадщини, розташованими на територіях АРК і Севастополя.

25 травня заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джеппар обговорила з головою Національної комісії Канади у справах ЮНЕСКО Лієтт Вассер дії російської влади в анексованому Криму щодо пам’яток культури.