Прокуратура порушила провадження за фактами незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальні провадження за фактом незаконних археологічних розкопок, а також пошкоджень цінних культурних пам’яток у Криму. Про це 2 червня повідомляє пресслужба відомства.
У прокуратурі уточнили, що провадження порушили після відповідних звернень від громадських організацій – «Євромайдан-Крим», «Регіональний центр прав людини» та «Українська Гельсінська спілка з прав людини».
Йдеться про такі пам’ятки матеріальної культурної спадщини України, як Церква Іоанна Предтечі, Докова Вежа, Вежа Костянтина, стародавнє поселення навколо Феодосії, античне городище «Китей» (Південно-східне узбережжя півострова), древнє місто Акра, античний некрополь і поселення «Киз-аул», фортеця «Керч», старовинне поселення Боспорського Царства.
Під час розслідування перевірятимуть причетність до скоєння злочинів низки російських чиновників, а також таких організацій, як «Російська Академія наук», «Російське географічне товариство» і «Московський державний педагогічний університет».
Раніше у прокуратурі АРК і Севастополя повідомили, що розслідують понад 70 фактів злочинів щодо культурних цінностей у Криму.
Також, прокуратура АРК і Севастополя порушила провадження за фактом «руйнування Фороського ландшафтного парку» в анексованому Криму.
Після анексії Криму Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення на території Криму. Київ наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.
Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння посадовими особами уряду Росії об’єктами культурної спадщини, розташованими на територіях АРК і Севастополя.
25 травня заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джеппар обговорила з головою Національної комісії Канади у справах ЮНЕСКО Лієтт Вассер дії російської влади в анексованому Криму щодо пам’яток культури.
Моніторинг ЮНЕСКО в Криму
Після окупації Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об’єкти культурного та історичного значення, розташовані на території півострова. Київ наполягає на приналежності пам’яток українському народові та просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.
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До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський». Також кандидатами на внесення до списку є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.
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