В окупованому Криму бракує тари для виноробів, виробництво під загрозою

Кримські винороби можуть зупинити виробництво на термін від шести до дев’яти місяців через дефіцит пляшок. Про це йдеться в листі голови асоціації виноградарів і виноробів «Севастополь» Олексія Липка депутату Держдуми Росії з анексованого Севастополя Дмитру Бєліку, повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Брак пляшок може виникнути через те, що у одного з двох ключових підприємств, що постачають пляшки до Криму, акціонерного товариства «Кавмінстекло», змінився власник. Тепер компанія належить американським акціонерам, які вже заявили, що припинять постачання на анексовані Росією українські території через санкції США. При цьому заповнити поставки за рахунок іншого постачальника пляшок неможливо, оскільки його потужності завантажені, а асортимент склотари недостатньо широкий.

За словами Липка, виробники вин можуть зазнати «колосальних збитків» у зв’язку з зупинкою виробництва в розпал туристичного сезону в Криму. Липко називає ситуацію «критичною».

До асоціації виноградарів і виноробів «Севастополь» входять ключові виробники вина в Криму, в тому числі Севастопольський винний завод, «Золота Балка», «Бельбек» і Alma Valley.

Навесні 2014 року, після анексії Криму США, Євросоюз і ряд країн Заходу запровадили санкції проти Росії.