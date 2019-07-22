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22 Липень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

ЦВК залишилося опрацювати менш як 43% протоколів на виборах до Ради

Під час голосування на виборах парламенту України у селі Мшана на Львіщині, 21 липня 2019 року

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Центральна виборча комісія підрахувала 57,01 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (42,47%).

Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,91%), «Європейська солідарність» (8,6%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,02%), партія «Голос» (6,38%).

Наразі першою серед політичних сил, які до парламенту не потрапляють, є «Радикальна партія Олега Ляшка» (3,79%), далі йдуть «Сила і честь» (3,74) та «Опозиційний блок» (3,22%).

Як голосували політичні лідери України на парламентських виборах – відео
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Як голосували політичні лідери України на парламентських виборах – відео

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Ці дані в цілому збігаються з результатами, які оприлюднили соціологи Національного екзит-полу.

П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:

  • «Слуга народу» – 44,2%
  • «Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%
  • «Європейська солідарність» – 8,8%
  • ВО «Батьківщина» – 7,4%
  • «Голос» – 6,5%.

Читайте також: Заяви партій, які за даними екзит-полів проходять до Верховної Ради

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.

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