ЦВК зареєструвала Рудика народним депутатом від 198-го округу

Центральна виборча комісія заявляє, що зареєструвала народним депутатом від 198 округу Сергія Рудика, якому в день початку роботи Верховної Ради 9 скликання не видали посвідчення парламентаря. Про це ЦВК повідомила 11 листопада.

«Розглянувши відповідні документи, Комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 198 Рудика Сергія Ярославовича, 1970 року народження, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, безпартійного, самовисування», – йдеться в заяві комісії.

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5 листопада ЦВК заявила, що встановила результати виборів у спірному 198-му окрузі. Згідно з протоколом, обраним народним депутатом визнали самовисуванця Сергія Рудика.

На виборах Рудик обійшов кандидатку від «Слуги народу» Наталію Дяченко. Однак 29 серпня, в день початку роботи парламенту, апарат парламенту відмовив йому у видачі посвідчення. Рудик викликав через це поліцію і сказав, що відмову у реєстрації йому пояснили наявним листом від ЦВК. Згодом у ЦВК тодішнього складу пояснили ситуацію тим, що суд скасував постанову про реєстрацію його народним депутатом.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.