Зеленський отримав лояльну ЦВК, але «без бонусів» (огляд преси)

«Газета по-українськи» коментує надто швидке затвердження народними депутатами членів Центрвиборчкому. На це пішло, як за підрахунками видання, 44 хвилини. Нинішній склад комісії, як і минулий, призначили всліпу. Без жодного обговорення кандидатур, їхньої фаховості, зазначає експерт газети, голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Найгірше, що кандидати не виступили у парламенті. Не відповіли на запитання, як вони бачать реформи – виборчу і самої ЦВК. Зеленський отримав на 100 відсотків лояльну комісію, однак жодних бонусів не отримує. Швидше – мінус. Міжнародні партнери обережно ставитимуться до нового складу.

Гастролі українських артистів в Росії – це страшенна ганьба. Як для виконавця і його поціновувачів, так і для всієї країни, наголошує в «Газеті по-українськи» медіаексперт Олексій Ковжун. Ці відвідування підтверджують статус-кво: все, що відбувається, це нормально. Але перешкоджання цьому не є справою держави, вважає експерт. Немає механізму, щоб Міністерство культури щось забороняло співакові. Якщо артисту дорога репутація, повинен усвідомити, що після гастролей у Росії краще лишатися там. Бо виступи в Україні не будуть успішні. Впливати має свідомий український слухач, купуючи або ні квитки на концерт. На жаль, констатує видання, більшість українців не сприймають проблему критично. Тут і може бути точка входу для різноманітних програм Мінкульту. Докладніше йдеться в матеріалі «Олег Винник має вигляд колективного ідіота».

Про маловідомі факти із біографії кума Володимира Путіна Віктора Медведчука в газеті «Україна молода» розповідає Григорій Омельченко. Заголовок статті – «АДвоКАТ» Віктор Медведчук – агент КДБ «Соколовський!»

Газета «День» нагадує, що з 1 жовтня починається осінній призов до української армії, який триватиме до кінця року. За офіційними даними, планується призвати 15 200 осіб. Із них 9 тисяч призовників будуть направлені у Збройні сили України, 4400 – у Національну гвардію, 800 – у Державну спеціальну службу транспорту, 1 тисяча – в Державну прикордонну службу. Інтернетом уже масово поширюються жарти про всі можливі «відмовки» від служби, хитрощі, до яких вдаються молодики, аби «відкосити». Тож чому в Україні роками живе такий імідж служби в армії, коли батьки у більшості випадків готові піти на все, щоб «відмазати» сина, чому українці не сприймають це як обов’язок чи престижну військову професію в майбутньому? Видання нагадує, що українська армія – одна з найбільш боєздатних армій Європи. У рейтингу «Global Firepower-2018» перелічені найбільш потужні армії у світі, багато з яких розташовані в Європі. Збройні сили України опинилися в рейтингу на десятому місці серед найсильніших армій на континенті з оборонним бюджетом на рівні 4,88 мільярда доларів. Газета розповідає про те, що гарантує держава військовослужбовцям та який вони матимуть соціальний захист.

Глобальне потепління давно вже перетворилося на фантом, який править світом. Як пише газета «День», останнім часом «кліматичний чинник» дедалі більше використовується для того, щоб залучити найбільш радикально частину суспільства в розвинутих країнах до демонстрацій з вимогами боротьби зі змінами клімату. Рух Грети Тунберґ вважається набагато вагомішою альтернативою, ніж антимігрантські демонстрації або виступи проти поглиблення соціальної нерівності руху «жовтих жилетів». Але, як пише газета, насправді вся ця боротьба з потеплінням клімату не така вже нешкідлива, як здається. На неї вже витрачають у світі досить значні кошти, а багато урядів заявляють про необхідність витрачати їх ще більше. Однак, як вважає автор статті Борис Соколов, набагато розумнішим було б витратити ці кошти як на скорочення соціальної нерівності в розвинутих країнах, так і на реальну боротьбу з наслідками змін клімату – зміцнення берегової лінії, довготривалий захист від ураганів, повеней тощо. Стаття називається «Проблема наукова чи політична?».