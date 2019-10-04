Головою ЦВК став член попереднього складу Діденко

Центральна виборча комісія обрала свого голову – ним став Олег Діденко, який входив до складу попередньої ЦВК. Таке рішення ухвалили члени комісії на першому її засіданні 4 жовтня.

Кандидатуру Діденка підтримали всі 16 членів ЦВК.

Олегу Діденко 39 років, він юрист, вперше увійшов до складу ЦВК в квітні 2014 року. До чинного складу Діденко включений за квотою партії «Слуга народу».

4 жовтня Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії.

13 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії за поданням президента.

Той склад ЦВК пропрацював близько року – від 20 вересня 2018-го. У ЦВК назвали рішення про свій розпуск «політично вмотивованим».

Склад ЦВК затверджують на сім років. До Центрвиборчкому входить 17 членів.