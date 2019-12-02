ЦВК дозволила тимчасово змінювати місце голосування онлайн

Відтепер виборці зможуть подавати заяви на зміну місця голосування без зміни постійної адреси онлайн, повідомляє Центральна виборча комісія.

2 грудня ЦВК затвердила новий Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, йдеться в повідомленні.

Із посиланням на голову комісії Олега Діденка пресслужба установи вказує на «складнощі, які виникали під час тимчасової зміни місця голосування в ході цьогорічних президентських та позачергових парламентських виборів» 2019 року.

Читайте також: Телеканал Коломойського під час виборів акредитовував Богдана у ЦВК як свого кореспондента – «Схеми»​

«Серед багатьох нововведень одним із найважливіших, на його (Діденка – ред.) думку, є надання можливості виборцям подавати заяви про тимчасову зміну голосування в електронній формі, тобто в режимі онлайн. Окрім того, відтепер під час виборів президента України виборці матимуть можливість змінювати місце голосування відразу на два тури, отримувати посвідчення про зміну в електронній формі на вказану адресу електронної пошти», – йдеться в повідомленні ЦВК.

Як додають в установі, комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців забезпечити розробку та впровадження електронних інструментів для реалізації цих змін.

За даними ЦВК, напередодні дочасних парламентських виборів влітку 2019 року місце голосування змінили 280 922 громадян України.

На президентських виборах, що відбулися навесні, місце голосування змінювали понад 300 тисяч виборців.