Жертвами циклону «Фредді» стали 190 жителів Малаві

Циклон «Фредді», один із найпотужніших буревіїв, зареєстрованих у південній півкулі, став причиною загибелі 190 жителів невеликої держави Малаві на південному сході Африки. Агентство Reuters відзначило, що циклон обрушився на Малаві вдруге за місяць.

Найбільші руйнування зафіксовані навколо міста Блантайр, найважливішого економічного центру країни. Зливи та повені пошкодили дороги та мости, що ускладнило рятувальні роботи та евакуацію постраждалих.

Циклон «Фредді» залишив за собою смугу руйнувань на території сусіднього Мозамбіку. У пікові години урагану, минулими вихідними, понад 22 тисячі жителів Мозамбіку були змушені залишити свої будинки і шукати притулку в інших районах.

У Малаві через зливи, згідно з даними Національного департаменту з надзвичайних ситуацій, травм і каліцтв зазнали близько 600 людей, близько 40 – зникли безвісти.

Сімʼї, які втратили своїх родичів, продовжують приїжджати за тілами до Центрального шпиталю в Блантайрі, повідомляє агентство Reuters.