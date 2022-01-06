Журналіст Цимбалюк розповів, за яких умов повернеться до роботи кореспондентом у Москві

Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк розповів Радіо Свобода, за яких умов можливе його повернення на роботу в кореспондентському пункті агенції УНІАН у Москві.

«Наразі ми домовились діяти таким чином з Миколою Полозовим (російський адвокат – ред.): свята закінчаться, він напише відповідного листа в прокуратуру САО (Північного адміністративного округу Москви – ред.), яка, власне, це все затіяла, щоб з’ясувати, в якому процесуальному стані все знаходиться… Це ж питання роботи, і рішення буде ухвалюватися спільно. У першу чергу на підставі наявності гарантій безпеки. Якщо вони будуть, то чому б ні, якщо ні – будемо спостерігати за творчістю російських офіційних осіб за межами РФ. Слава Богу, зараз такі комунікаційні можливості, що це не є абсолютно принциповим», – сказав Цимбалюк.

Раніше цього тижня Цимбалюк повідомив, що покинув російську територію через загрозу особистій безпеці.

«Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову. Перед цим також було багато сигналів, що вони «взялися за останнього українського репортера в Москві дуже і дуже серйозно», – сказав Цимбалюк в інтерв‘ю Громадському, яке опубліковано у понеділок.

Цимбалюк 13 років працював в Москві як власний кореспондент агенції УНІАН.

Прокуратура Москви у грудні спочатку зобов’язала прийти, а потім скасувала виклик Цимбалюка для надання пояснень.

Раніше російська влада публічно звинуватила українського журналіста в екстремізмі. Цимбалюк і його адвокат заявили про наміри звертатися до незалежних міжнародних судових інстанцій.

МЗС України, коментуючи звинувачення щодо Цимбалюка в екстремізмі, заявило, що влада Росії продовжує випалювати медійне середовище.