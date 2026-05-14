Від 2022 року від пов’язаних із війною атак загинули понад 1400 жителів РФ і окупованого Криму – ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії та окупованому Криму через війну загинули щонайменше 1406 мирних жителів, підрахувало видання «Новая газета Европа».

На п’ятому році війни загибель цивільних стала траплятися набагато частіше, ніж раніше. 183 особи загинули з початку 2026 року: це у 2,4 раза більше, ніж за той же період роком раніше. Щомісяця стає відомо про загибель 41 особи.

Число цивільних загиблих зростає, як і кількість регіонів, у яких такі випадки фіксуються: видання нарахувало жертв із 27 регіонів. З 2026 року до них додалися Смоленська, Тверська, Ярославська та Володимирська області, а також республіки Адигея, Башкортостан та Чувашія.

Найчастіше мирні люди гинуть унаслідок атак БпЛА, уточнює видання. Кількість прильотів дронів зростає майже щомісяця.

Ще 524 особи, згідно зі зробленими в січні 2026 року заявами колишньої уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, загинули в частині Курської області, контрольованій ЗСУ від серпня 2024-го до березня 2025 року.

Раніше видання 7х7 підрахувало, що на 23 лютого 2026 року на території Росії (без урахування Криму) загинуло 1198 мирних жителів. Видання уточнює, що кількість загиблих за відкритими даними занижена, оскільки немає гарантії, що влада повідомляє про всіх постраждалих.

Як стверджував представник МЗС Росії Родіон Мірошник (колишній прессекретар голови Луганської облдержадміністрації – за української влади в Луганську), загинуло понад вісім тисяч мирних росіян. Оцінка може бути правильною, або якщо губернатори не повідомляють публічно про більшість загиблих, або якщо враховувати за загиблих росіян і жителів окупованих після 2022 року українських територій, зазначає «Новая газета Европа».

За даними ООН, на кінець 2025 року з початку повномасштабної війни загинуло майже 15 тисяч мирних жителів України, поранень зазнали понад 40 тисяч людей. Реальна кількість жертв, імовірно, значно вища через обмежений доступ до окупованих територій та непідтверджених випадків. В одному лише Маріуполі в лютому-квітні 2022 року могли загинути десятки тисяч цивільних.