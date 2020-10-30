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30 жовтня 2020, Київ 18:03
Новини | Політика

Конституційний суд не може ухвалювати рішення щодо самого себе – секретар РНБО Данілов

На думку секретаря РНБО Олександра Данілова, рішення, які судді КСУ ухвалюють щодо самих себе, «не можуть бути обґрунтовані юридично»

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Конституційний Суд України не має ухвалювати рішення щодо відповідності Конституції законів, які регулюють підзвітність самих суддів Конституційного суду. Таку думку він висловив в ефірі Радіо Свобода.

«Ті рішення, які ухвалює Конституційний суд стосовно самого себе, не можуть бути обґрунтовані юридично. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством. Вони не можуть цього робити. Це політично неприпустимі речі. І тоді вони взагалі вищі за Бога», – сказав Данілов.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

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30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.

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