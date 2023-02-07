У ДБР кажуть, що встановили особи 46 російських артилеристів, які обстрілювали Харків

Державне бюро розслідувань повідомляє, що його працівники змогли ідентифікувати 46 російських артилеристів, які обстрілювали Харків із далекобійної артилерії влітку 2022 року.

Як повідомили в пресслужбі бюро, це вдалося зробити завдяки тому, що працівники ДБР під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини знайшли сховані російські документи.

«В одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138-ої мотострілецької бригади ЗС РФ. Документи вказують, що саме цей підрозділ на початку вторгнення був перекинутий із полігону Курської області для просування на Харків», – йдеться в повідомленні.

«Військовослужбовці цієї бригади, половина з яких строковики, у червні-серпні 2022 року розстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки у Київському районі. Для обстрілів використовувалися системи залпового вогню «Град», 152-мм самохідні установки «Акація» та інша далекобійна артилерія», – додали в бюро.

У ДБР наголосили, що завдяки знайденим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців 138-ої мотострілецької бригади збройних сил Росії, номери закріпленої за ними зброї, рапорти і «багато іншої, корисної для слідства інформації».

У ДБР додали, що, згідно з чинним законодавством, всі знайдені документи передає до СБУ для подальшого вивчення.

Імен російських військових у ДБР не навели.

Харків і населені пункти області від початку повномасштабного вторгнення Росії практично щоденно потерпають від російських обстрілів.

У серпні в Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.