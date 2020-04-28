У ДБР прокоментували допит В’ятровича

У Державному бюро розслідувань не виключають ще одного виклику на допит колишнього голови Українського інституту національної пам’яті, народного депутата від «Європейської солідарності» Володимира В’ятровича у справі, яка стосується проведення міжнародного форуму пам’яті Голодомору.

Як повідомив Радіо Свобода Микола Арманов, виконувач обов’язків керівника управління з організації досудових розслідувань Головного слідчого управління ДБР, рішення про це буде ухвалювати слідчий, який веде справу.

«Допитали колишнього голову Українського інституту національної пам’яті з приводу використання бюджетних коштів для проведення фуршету з нагоди 85-х роковин Голодомору 32-33 років. На допиті, зокрема, ставилися питання фінансового характеру, проте ексголова УІНП повідомив, що нічого з цього приводу не пам'ятає... Не виключено ще одного допиту, якщо буде необхідність, можливо, і не буде необхідності, але це вже в компетенції слідчого», – сказав Арманов.

Він також відмовився прокоментувати заяви про політичний характер справи, про що каже Володимир В’ятрович і його прихильники.

За результатами допиту 28 квітня В’ятрович повідомив, що надав слідчому необхідну інформацію, і висловив сподівання, що «наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу».

15 квітня стало відомо, що В’ятровича викликають на допит у ДБР через справу щодо організації міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору.

Перед тим Володимир В’ятрович повідомив, що позвався до суду проти Державного бюро розслідувань після того, як ДБР не зреагувало на його вимогу відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучму.

Народний депутат вимагав розслідувати дії Єрмака та Кучми, спрямовані на надання «державі-агресору або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Йдеться про домовленість щодо створення «консультативної ради» з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

27 квітня В’ятрович повідомив, що Шевченківський районний суд Києва відхилив його скаргу до ДБР.