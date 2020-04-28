В’ятрович стверджує, що ДБР вводить суспільство в оману своїми заявами після його допиту

В.о. керівника управління з організації досудових розслідувань Головного слідчого управління ДБР Микола Арманов вводить суспільство в оману, заявив колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович у Facebook.

За його словами, слідчий Олександр Амелін завершив допит швидше, ніж за дві передбачені години.

«Арманов, який не був присутній на допиті, вирішив пофантазувати і заявив, що «на поставлені питання фінансового характеру ексголова Інституту національної пам’яті повідомив, що нічого не пам’ятає». Але «архіви зберігають все», навіть найсвіжіші матеріали – такі як протокол нинішнього допиту, що містить інформацією, далеку від заяв в.о., який вводить в оману суспільство», – написав В’ятрович.

Він стверджує, що електронні архіви теж зберігають все: фінансові питання щодо організації міжнародного форуму пам’яті Голодомору є публічними, зокрема торги відбувалися через Prozorro.

У коментарі Радіо Свобода Арманов не виключив, що Державне бюро розслідувань ще раз викличе В’ятровича на допит.

Сам депутат заявив, що надав слідчому необхідну інформацію, і висловив сподівання, що «наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу» про організацію міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору.