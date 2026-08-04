Детонація боєприпасів у Хмельницькому: ДБР заявляє про виявлення фрагментів тіл

Державне бюро розслідувань заявляє про виявлення фрагментів тіл під час пошукових робіт на місці детонації боєприпасів на полігоні у Хмельницькому.

За повідомленням, їх передали для проведення судово-медичних і молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих.

«На 3 серпня 2026 року п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 4 серпня.

У ДБР додали, що внаслідок вибухів, які почалися на військовому обʼєкті на околиці Хмельницького 31 липня близько полудня і тривали майже до кінця дня, восьмеро військовослужбовців зазнали травм різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає, зазначили в ДРБ і уточнили, що інформації про травмованих цивільних не надходило.

Слідство перевіряє дві основні версії події: «Одна з версій слідства – можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію. Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння».

Сили спеціальних операцій ЗСУ вдень 31 липня повідомили, що на Хмельниччині на території полігону однієї з військових частин сталася «надзвичайна подія», внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).