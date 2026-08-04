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Детонація боєприпасів у Хмельницькому: ДБР заявляє про виявлення фрагментів тіл

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У ДБР повідомили, що останки передали для проведення експертиз, які мають встановити особи загиблих
У ДБР повідомили, що останки передали для проведення експертиз, які мають встановити особи загиблих

Державне бюро розслідувань заявляє про виявлення фрагментів тіл під час пошукових робіт на місці детонації боєприпасів на полігоні у Хмельницькому.

За повідомленням, їх передали для проведення судово-медичних і молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих.

«На 3 серпня 2026 року п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 4 серпня.

У ДБР додали, що внаслідок вибухів, які почалися на військовому обʼєкті на околиці Хмельницького 31 липня близько полудня і тривали майже до кінця дня, восьмеро військовослужбовців зазнали травм різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає, зазначили в ДРБ і уточнили, що інформації про травмованих цивільних не надходило.

Слідство перевіряє дві основні версії події: «Одна з версій слідства – можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію. Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння».

Сили спеціальних операцій ЗСУ вдень 31 липня повідомили, що на Хмельниччині на території полігону однієї з військових частин сталася «надзвичайна подія», внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

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    Вікторія Карп’як

    На Радіо Свобода – з 2006 року. Вела денні випуски новин. Зараз – редактор новин на сайті Радіо Свобода.

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