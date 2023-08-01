ДБР інкримінує трьом депутатам Київради ухилення від військової служби

Трьох депутатів Київської міської ради підозрюють в ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Про це 1 серпня повідомило Державне бюро розслідувань.

«За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу. Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу», – інформують у ДБР.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ.