ДБР повідомляє про розслідування понад 360 справ про зловживання бюджетними коштами

На початок грудня Державне бюро розслідувань розслідувало 361 провадження за фактами зловживань бюджетними коштами, повідомляє пресслужба відомства 28 грудня

«Загалом на початок грудня Бюро розслідувало 361 провадження щодо зловживань з бюджетними грошима. За результатами роботи 89 особам повідомлено про підозру, 36 обвинувальних актів направлено до суду», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Бізнесмену, який привласнив Оболонський острів, загрожує до 12 років ув’язнення після розслідування «Схем»

Крім того, Бюро виявило завдання збитків державі на понад 62 мільйони гривень – за даними відомства, частина з цих коштів вже відшкодована бюджету. Суди заарештували майно фігурантів справ вартістю в понад 5,6 мільйона гривень.

Як один із прикладів ДБР наводить справу щодо колишнього керівництва «Укрпатенту» про можливе заволодіння державними коштами на суму 250 мільйонів гривень. Про цю справу відомство повідомляло на початку листопада.