Терміни декретної відпустки для батьків: у Раді й уряді уточнили, що передбачає проєкт Трудового кодексу

Комітет соцполітики Верховної Ради України рекомендував ухвалити за основу проєкт нового Трудового кодексу, який запроваджує чотири місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 8-річного віку, повідомила 9 березня пресслужба парламенту.

Там уточнили, що, згідно з документом, кожен із батьків має право на два місяці такої відпустки: використовувати час можна частинами, одночасно або по черзі, а для одиноких батьків передбачений повний термін.

«Важливо, що держава зберігає всі чинні гарантії: неоплачувані відпустки до досягнення дитиною 3 і 6 років залишаються доступними за бажанням родини», – наголосили у Раді, заперечуючи повідомлення про те, що проєкт нового Трудового кодексу нібито скорочує «декрет» до чотирьох місяців.

Зі свого боку, в Міністерстві економіки, довкілля і сільського господарства також наголосили, що така інформація, поширювана в ЗМІ, «не відповідає дійсності». «Автори таких інформаційних повідомлень змішують різні види відпусток, які мають різне призначення», – заявили в міністерстві.

У Мінекономіки наголосили, що 126 календарних днів оплачуваної відпустки у зв’язку з вагітністю й пологами (70 до пологів і 56 після) зберігається в проєкті нового Трудового кодексу, як і відпустка для догляду за дитиною (до 3 років зі збереженням робочого місця, під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку).

В уряді уточнили, що у проєкті Трудового кодексу запроваджується нова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю чотири місяці. Із них два місяці передбачені для матері, ще два місяці – для батька. «Передати свою частину іншому з батьків не можна. Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі чотири місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-річного віку. Це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до 3 років», – йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що також проєкт Трудового кодексу зберігає й інші гарантії для сімей, зокрема:

заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю;

захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років;

гарантії для вагітних щодо медичних оглядів зі збереженням оплати.

У січні в Мінекономіки повідомили, що Кабінет міністрів підготував проєкт оновленого Трудового кодексу, який має «комплексно оновити правила праці й замінити застарілу рамку трудового законодавства, сформовану ще у 1971 році».

«Оновлення Трудового кодексу є частиною євроінтеграційних зобов’язань України й наближення до європейських стандартів у сфері праці. Проєкт передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, зокрема щодо робочого часу, прозорих і передбачуваних умов праці, поєднання роботи й сімейних обов’язків, охорони праці й інших напрямів», – заявили в Мінекономіки.

У листопаді минулого року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому проєкт закону щодо підтримки сімей із дітьми і створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю, який, зокрема, передбачає підвищення з 2026 року розміру виплати при народженні дитини і для догляду за нею.

