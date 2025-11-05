Доступність посилання

Рада схвалила збільшення допомоги при народженні дитини

Зокрема, документ передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч гривень

Верховна Рада України 5 листопада ухвалила в другому читанні і в цілому проєкт закону щодо підтримки сімей із дітьми і створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю, який, зокрема, передбачає підвищення наступного року розміру виплати при народженні дитини і для догляду за нею.

Підтримали документ у цілому 294 народні депутати. На 2026 рік ухвалений закон передбачає такі виплати:

  • 7 000 гривень – допомога у зв’язку з вагітністю й пологами для незастрахованих осіб;
  • 50 000 гривень – одноразова допомога при народженні дитини;
  • одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається в натуральній формі або у виді грошової компенсації за вибором одного з батьків у розмірі понад 7,5 тисячі гривень;
  • 7 000 гривень – допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;
  • 8 000 гривень – допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері ( у режимі повного робочого часу);
  • 8 000 гривень – грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;
  • 5 000 гривень – одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».

Згідно з законом, допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі 7 000 гривень може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилося одного року, тобто тим, які були народжені у 2025 році.

У липні цього року уряд України схвалив згадані зміни. Тепер закон має підписати президент, щоб він вступив у дію.

Нині допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразово виплачується 10 320 гривень, решту суми (30 960 гривень) держава виплачує впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.

