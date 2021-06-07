Українська делегація в ТКГ повідомила, що обговорюватиме на прийдешніх засіданнях

Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила про графік та порядок денний наступних засідань. Вони відбудуться 8 і 9 червня в режимі відеоконференцій.

У вівторок зустріч проведуть робочі групи з безпеки, політичних питань, а також гуманітарна і економічна робочі групи. У середу відбудеться загальне засідання Тристоронньої контактної групи.

Як зазначають у делегації, порядок денний зустрічей буде наступним:

питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, вдосконалення контрольного механізму

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню

продовження розробки плану спільних кроків

відновлення роботи контрольних пунктів в’їзду та виїзду, відкриття нових у Золотому і Щастя, обмін заручниками, доступ міжнародних організацій на окуповані території

відновлення «соціально-економічних зв’язків через лінію розмежування»

Зараз, згідно із заявою делегації, тривають консультації на рівні політичних радників «нормандської четвірки» щодо повернення до режиму припинення вогню.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

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Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців.

З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.