Демократи перебирають контроль над Палатою представників Конгресу США

Демократична партія 3 січня перебирає контроль над Палатою представників Конгресу США 116-го скликання. На Сполучені Штати чекає щонайменше два роки, впродовж яких жодна з двох провідних партій не контролюватиме весь Конгрес.

Ненсі Пелосі, яка була спікером Палати представників упродовж чотирьох років з 2007-го, поверне позицію спікера палати Конгресу, до якої входять 435 членів. 235 демократів, завдяки своїм перемогам на виборах у листопаді, стали партією більшості.

78-річна Пелосі є суворим критиком президента-республіканця Дональда Трампа. Багато демократів, які очолюватимуть комітети палати, обіцяють розслідувати імовірні зв’язки президента з Росією, його ділові відносини, благодійні та інші питання.

Республіканці за результатами листопадових виборів 2018 року зберегли контроль над Сенатом, маючи в цій палаті 53 членів зі 100. Попри цю більшість, є питання, які республіканці в Сенаті не можуть ухвалити без підтримки демократів. Зокрема, для схвалення бюджетних асигнувань на пропоновану Трампом стіну на кордоні з Мексикою потрібні голоси 60 сенаторів.