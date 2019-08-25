Зеленський до Дня шахтаря відзначив державними нагородами близько півсотні гірників

Президент Володимир Зеленський привітав українських гірників із професійним святом. Окрім тексту повідомлення, на сайті глави держави опубліковано указ про відзначення понад 50 гірників державними нагородами: орденами «За заслуги», «За доблесну шахтарську працю», княгині Ольги (нагороджують жінок, цього разу присвоєно три такі нагороди), медаллю «За працю і звитягу», почесними званнями «Заслужений гірник» та «Заслужений шахтар України».

Також на сайті уряду опубліковано вітання до Дня шахтаря від імені прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

«В Енергетичній стратегії України на період до 2035 року роботу галузі окреслено як пріоритетну. Серед головних факторів подальшого розвитку галузі необхідно назвати реструктуризацію вугільного сектору, забезпечення технологічно та екологічно безпечного функціонування підприємств, запровадження технологій використання шахтного метану», – йдеться у повідомленні.

День шахтаря в Україні відзначають щорічно в останню неділю серпня.