Денісова їде в Москву на суд до полонених українських моряків

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова виїхала в Москву, щоб взяти участь в судах щодо продовження арешту захопленим ФСБ Росії українським морякам. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Крім того, я сподіваюся на зустріч з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з Радником Президента РФ, Головою Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства Михайлом Федотовим. Вчергове буду наполягати на тому, щоб мені все ж таки надали дозвіл на відвідання наших хлопців, які вже майже п’ять місяців перебувають у російському полоні», – зазначила вона.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму протаранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України – катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. За даними Києва, шестеро українських моряків були поранені.

ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів. Відомство стверджує, що три українські військові кораблі «незаконно перетнули держкордон Росії».

Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових. Українським військовослужбовцям висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що українські військовослужбовці, захоплені російською ФСБ біля берегів анексованого Криму, вважаються військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці, та закликали до стриманості й деескалації напруження.