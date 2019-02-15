Денісова написала листа Москальковій щодо одночасного доступу лікарів до Гриба і Вишинського

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової із листом, в якому просить про синхронний доступ лікарів до обвинуваченого в Україні у держзраді керівника «РИА Новости-Україна» Кирила Вишинського і до обвинуваченого в Росії українця Павла Гриба.

«Під час спілкування з європейським дипломатом (директором Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та Росії Люком Девінем – ред.) мені стало відомо, що Москалькова хоче, щоб ми забезпечили доступ незалежних лікарів до Кирила Вишинського. У листі підтвердила, що не заперечуватиму, але за умови одночасного допуску лікарів до Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», – написала Денісова у Facebook.

Українська омбудсмен зазначила, що наразі чекає на реакцію від російської сторони на свою пропозицію.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні в терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону. Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров’я українця критичний, до того ж за час перебування в СІЗО в нього з'явилися «нові складні захворювання».