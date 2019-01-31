У ЄС відреагували на погіршення стану здоров’я Павла Гриба

Речниця Європейської зовнішньополітичної служби Майя Коціянчич закликала Росію негайно звільнити Павла Гриба та забезпечити йому необхідну медичну допомогу.

Про це вона написала у Twitter, прикріпивши до допису заяву ЄС за 10 січня щодо погіршення стану здоров’я Павла Гриба, кримчанина Едема Бекірова та полонених українських моряків, які зазнали поранень під час затримання.

«Дуже тривожна новина про погіршення здоров'я громадянина України Павла Гриба, який затриманий російською владою після викрадення в Білорусі. Ми сподіваємося, що Росія терміново звільнить його і дозволить доступ до належного лікування», – зазначила Коціянчич.

Павла Гриба Росія обвинувачує в тероризмі, але він не визнає провину.

Українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.

31 січня його батько Ігор Гриб заявив, що у хлопця виявили початкову стадію цирозу печінки та сиптоми хвороби Альцгеймера.